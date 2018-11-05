Администрация президента США Дональда Трампа восстанавливает все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Об этом сообщает BBC.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.

"Мы уверены, что иранцы не примут этого решения", - сообщил госсекретарь США.

Также он подтвердил, что любые страны, в том числе и из состава ЕС, которые будут иметь совместный бизнес с иранскими компаниями, также будут попадать под ограничения Министерства финансов США.

"Европейским компаниям не будет разрешено вести дела одновременно и с США, и с Ираном", - отметил Помпео.

Месяцем ранее Госсекретарь США объявил о прекращении действия договора о дружбе с Ираном, действовавшего с 1955 года.