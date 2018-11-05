Вступили в силу санкции США против Ирана [ Редактировать ]
Администрация президента США Дональда Трампа восстанавливает все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.
Об этом сообщает BBC.
Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.
"Мы уверены, что иранцы не примут этого решения", - сообщил госсекретарь США.
Также он подтвердил, что любые страны, в том числе и из состава ЕС, которые будут иметь совместный бизнес с иранскими компаниями, также будут попадать под ограничения Министерства финансов США.
"Европейским компаниям не будет разрешено вести дела одновременно и с США, и с Ираном", - отметил Помпео.
Месяцем ранее Госсекретарь США объявил о прекращении действия договора о дружбе с Ираном, действовавшего с 1955 года.
по теме
Госсекретарь США выдвинул ультиматум Евросоюзу
В США объявили о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана
Ізраїль підтримав американські санкції проти Ірану
Реакція Ізраїлю на відновлення американських санкцій була бурхливою, радісною і абсолютно передбачуваною
США запровадили санкції проти Ірану
Америка звинувачує Тегеран у безпосередній підтримці терористів по всьому світу - що загрожує країнам, які захочуть купити нафту у Ірані?
США полностью восстановят санкции против Ирана
США восстановят все санкций против Ирана, которые отменили после ядерной сделки
США и Турция взаимно отменили сакции
США и Турция отменили санкции против членов правительств друг друга