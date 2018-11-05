На півдні Італії жертвами негоди стали ще 12 людей. Стихія тут вирувала весь тиждень. Зливи і шквалистий вітер призвели до повеней і зсувів ґрунту. Зруйновані будинки і дороги. Всього загинули вже понад 29 людей.

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У провінції Палермо, що на італійському острові Сицилія через невпинні зливи одна з річок вийшла з берегів. Бурхливим потоком змило усі приватні будинки у радіусі кількох кілометрів. В одному з них - родина саме святкувала дитячий день народження. Коли нестримна хвиля підібралася до них - не вцілів ніхто. Загинули 9 людей - зокрема двоє дітей, віком одного і трьох років, а також 15-річний підліток.

"Ми співчуваємо цій трагедії. Її однозначно можна було уникнути. Утім це, на жаль, сталося. Таке горе трапляється раптово й стає абсолютним шоком для усіх навколишніх людей. В мене серце крається", - говорить Марія Розарія, сусідка загиблих.

Ще одного чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти - виявили мертвим у власному автомобілі. Його також змило бурхливим потоком. Така ж доля спіткала пару у сицилійському регіоні Агрідженто.

Біля берегів Сардинії утворилося відразу два потужні смерчі. Складна ситуація і на півночі країни. В Альпах повалені тисячі дерев, пориви вітру досягали 190 кілометрів на годину. Натомість у Венеції, яка цього тижня з міста на воді перетворилася у місто під водою - ситуація поступово налагоджується. За словами метеорологів - стихія потроху вгамовується.

Відтак відтепер італійці зможуть спати спокійно.