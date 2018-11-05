Напередодні в столичній лікарні померла Катерина Гандзюк - громадська активістка, розслідувачка антикорупційних схем. У липні невідомий облив її сірчаною кислотою, і відтоді жінка перебувала у лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб.

33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН.

31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив Гандзюк сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком доставили у столичний опіковий центр. Саме там вона - і померла.

Лікарі поки що нічого не коментують - посилаючись на таємницю слідства.

"Зараз проводяться слідчі дії - слідчі дїї проводить СБУ. Я, як черговий лікар, також не маю права давати ніяких коментарів - тому чекайте будь ласка".

Поліція повідомляє - справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство, - на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці обіцяють після розтину тіла.

Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент.

"Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб ті зробили все щоб були знайдені вбивці, покарані. Опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля щоб це відбулося. Спільно допомогти поліції, правоохоронним органам - щоб зло було покарано", - заявив Петро Порошенко, президент України.

За даними ГПУ, вже допитали майже 400 осіб, провели десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловіків - підозрюють в організації та здійсненні злочину. Всім суд вже обрав запобіжні заходи.

Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші - під цілодобовим домашнім арештом.

Керівник нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook заявив: сподівається, що замовника видадуть затримані.

Акції-реквієми за загиблою минулого вечора пройшли у більш як десяти українських містах. У Києві вона відбулася під стінами будівлі МВС. До столичного мітингу долучилися щонайменше кілька сотень небайдужих.