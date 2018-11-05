В Харькове устроили самосуд на вором (фото) [ Редактировать ]
В Харькове мужчину, которого обвиняют в воровстве, привязали к дереву скотчем и приложили соответствующую табличку.
Подозреваемого схватили местные жители сразу после того, как его выпустили из районного отдела Нацполиции.
"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - комментирует местный паблик "Харьков 1654" в Facebook:
Ранее в Харькове взорвали и обокрали банкомат.
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