Второй ящик до сих пор не найден. Фото: twitter.com/Sutopo_PN

В Индонезии расшифровали данные черного ящика с пассажирского "Боинга", который разбился 29 октября.

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости, сообщил выводы, сделанные после расшифровки, руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно 5 ноября, передает Detik News.

Выяснилось, что во время касания с водой двигатель самолета Lion Air вращался с высокой скоростью.

Всего в черном ящике записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тысяч его параметров.

При этом второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Также председатель комитета сказал, что выводы о разрушении самолета о воду были сделаны и по положению обломков, которые находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Он пояснил, что так самолет ломается, когда контактирует с водой "или, когда он воздействует на воду".

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.