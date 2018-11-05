4 ноября на Донбассе боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 13 раз боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, четверо - получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Уточняется, что боевики вели: "прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

При этом позиции Объединенных сил в районе Золотого боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм и трижды, применили минометы 82-го калибра. Огневому воздействию из этого же оружия подверглись опорные пункты войск ООС неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

"По данным разведки, в течение 4 ноября, 3-е оккупантов было уничтожено и еще 4-е - ранены", - добавили в штабе.

Также под Авдеевкой усилились обстрелы боевиков.