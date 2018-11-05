У Лондоні створили пуанти для темношкірих танцівників [ Редактировать ]
У Лондоні презентували пуанти для темношкірих танцівників - коричневі та бронзові.
Їх виготовив найстаріший британський виробник взуття для інтернаціональної трупи. Це дуже потішило акторів. Позаяк досі їм доводилося підфарбовувати традиційні бежеві пуанти, щоб вони не вирізнялися на їхніх ногах.
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