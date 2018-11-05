На Кубі влаштували автопробіг ретро-автомобілів [ Редактировать ]
Десятки антикварних автомобілів проїхали середмістям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку і ретро-транспорт давно уже став її візитівкою. Організатори кажуть, цей заїзд - чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури.
"Якось мене запитали: "Що для вас значить ваша машина? А я відповів: "Це як собака. Відомо, що він - найкращий друг людини. А для мене - це мій автомобіль", - говорить Омар Герман Гонсалез, учасник автопробігу.
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