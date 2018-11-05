Двоє людей загинули у ДТП під Івано-Франківськом.

Водій легковика, що рухався у напрямку Чернівців, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник і пасажир автівки загинули на місці.

Розпочато кримінальне провадження.