Під Івано-Франківськом легковик протаранив вантажівку [ Редактировать ]
Двоє людей загинули у ДТП під Івано-Франківськом.
Водій легковика, що рухався у напрямку Чернівців, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник і пасажир автівки загинули на місці.
Розпочато кримінальне провадження.
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