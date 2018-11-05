У Києві цими вихідними зібралися шанувальники вінілових платівок. Понад півсотні меломанів привезли до столиці свої колекції, серед них - справжні музичні раритети. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої.

Харків'янин Леонід застав часи, коли за такі платівки могли вигнати з комсомолу і навіть з інституту. В сімдесяті у Радянському союзі колекціонування західної музики було майже криміналом.

"Менти ганяли нас і хлопці кидали платівки в річку щоб не дісталися ментам. Мене колись "взяли" на трамвайній зупинці. За те мене хотіли з інституту відрахувати", - розповідає Леонід Бойко, колекціонер.

Білий альбом "Бітлз", рідкісні записи концертів Елли Фіцджеральд та Віктора Цоя. Ціна однієї раритетної платівки може сягати кількох тисяч доларів, а перлини колекції потребують догляду майже, як живі істоти.

"Нравится потрогать, достать, поставить, вытереть, помыть пластиночку можно! Этот обожаемый объект дает еще удовольствия ушам", - говорить Андрій Смирнов, музичний видавець.

Музичні гурмани упевнені, людство багато втрачає через перехід на зручний цифровий звукозапис. На їхню думку, так нищиться душа музики.

"Цифра" - таке враження, чи прислив'я, що вона вбиває звук. А звук - він живий", - запевняє Андрій Муха, організатор заходу.

В'ячеслав збирає платівки понад тридцять років. У його колекції - понад тисяча примірників. А вдома немає жодного цифрового програвача.

"У меня есть патефонные пластинки, я выкупил весь граммофонный архив датского радио. Это делается все для души, тут натуральный живой звук. Все вернулось на круги своя", - говорить Коврига В'ячеслав, колекціонер платівок.

Анастасії лише 17. Два роки тому вона захопилася вінілом і почала збирати свою колекцію. Ця пристрасть передалася від батьків і згодом переросла у бізнес.

"Сейчас очень много молодежи интересуется - в магазинчик много молодежи приходит, покупают пластинки, проигрыватели, приборы - чтобы ухаживать за пластинками. Оно будет развиваться и не умрет. Очень популярно среди молодежи", - переконана Анастасія, колекціонер платівок.

Колекціонери вірять у повернення вінілової епохи і навіть вбачають ознаки другого пришестя платівок. Адже дедалі більше сучасних гуртів почали записувати свої альбоми на старому доброму вінілі.