У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт водія-вбивцю [ Редактировать ]
У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який на пішохідному переході на смерть збив дівчинку та поїхав додому знищувати докази. Батьки загиблої бояться - наступним рішенням служителі Феміди можуть взагалі відпустити водія без покарання. Подробиці - у нашому сюжеті.
Оксана, мати загиблої дівчинки, не може стримати сліз. Минуло 2 місяці, як її донька загинула в аварії.
29 серпня 15-річна Катя переходила дорогу по зебрі. Та ледь ступила кілька кроків, як її збила машина. Водій не зупинився, і зник з місця інциденту.
Винуватця аварії оголосили в розшук. За три години поліція затримала його вдома. Чоловік саме знищував докази.
"Снял лобовое стекло, снял с себя одежду и спрятал", - говорить Сергій Бабенко, адвокат родини загиблої.
Затриманого 34-річного мешканця Новомосковська спершу на 2 місяці відправили до слідчого ізолятору, а нещодавно Індустріальний суд Дніпра вирішив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. На це засідання ані батьків загиблої, ані їхнього адвоката - не запросили.
"На каком основании его выпустили, я не могу никак, у меня в голове не укладывается. Как его выпустили после убийства ребенка?", - обурена Оксана Нерчук, мати загиблої.
Підозрюваний у смертельній аварії офіційно ніде не працює. Живе разом із матір'ю та сестрою. Давати будь-які коментарі відмовився:
"Только в присутствии адвоката!"
Своє рішення не прокоментувала і суддя Індустріального районного суду. Адвокат родини загиблої вважає, що ухвалене рішення - неправомірне. Підозрюваний вже намагався уникнути покарання, тож зробить це й повторно.
"Для того, чтобы избрать меру пресечения держание под стражей, нужно чтобы судья учел риски - такие, как возможность скрыться от следствия, суда, препятствовать установлению истины, уничтожать доказательства, улики, влиять на свидетелей. В постановлении суда написано, что отпали те риски. Но оно не расписано почему, не аргументировано", - заявив Сергій Бабенко, адвокат родини загиблої.
Досудове розслідування завершилося, матеріали справи готують до передачі в суд. Батьки загиблої дівчинки - подали апеляцію і вимагатимуть максимального покарання.
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