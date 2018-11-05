В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 12 человек. Смертельное ДТП произошло в Индии на шоссе Дели-Сонипат, сообщает NDTV.

Также семь человек получили травмы разной степени тяжести. Согласно данным полиции, авария произошла из-за того, что грузовик выехал на полосу встречного движения. Кроме того, фура зацепила двухколесное транспортное средство.

После жуткого ДТП водитель грузовика выскочил из салона и скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование.

Ранее в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.