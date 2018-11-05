В результате жуткого ДТП погибли 12 человек [ Редактировать ]
В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 12 человек. Смертельное ДТП произошло в Индии на шоссе Дели-Сонипат, сообщает NDTV.
Также семь человек получили травмы разной степени тяжести. Согласно данным полиции, авария произошла из-за того, что грузовик выехал на полосу встречного движения. Кроме того, фура зацепила двухколесное транспортное средство.
После жуткого ДТП водитель грузовика выскочил из салона и скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование.
Ранее в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.
по теме
В Израиле грузовик "влетел" в автобус, есть жертвы
В Израиле произошло жуткое ДТП: погибшие оказались зажатыми в автомобиле
Жуткое ДТП в Днепре: автомобиль сбил пешехода
В Днепре произошло страшное ДТП, в результате которого сильно пострадал пешеход
Автобус попал в смертельное ДТП из-за драки пассажира с водителем
Стали известны причины смертельно ДТП в китайском городе
Автомобиль на скорости "влетел" в полицейский пост (фото)
В Киеве автомобиль на огромной скорости влетел в полицейский пост
В Днепре маршрутка "влетела" в фуру (фото)
В Днепре произошла жуткая авария, в результате которой пострадали люди