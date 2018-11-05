Эмир Катара подарил Эрдогану "летающий дворец" (фото) [ Редактировать ]
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани презентовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану двухэтажный авиалайнер Boeing 747-8i из состава флота правящей семьи эмирата.
Спецборт прибыл в международный аэропорт Стамбула в начале сентября и теперь появились фото роскошного убранства внутри самолета.
Согласно опубликованным Сolonelcassad фотографиям, в воздушном судне есть собственная спальня с роскошной двухместной кроватью, гостиная, комната для переговоров, столовая на 14 персон, несколько залов для совещаний, десять ванных комнат и уборных.
В цветовой гамме преобладают голубой и золотой цвета. Для оказания срочной помощи на борту предусмотрен свой полноценный медицинский блок с операционной. На обоих этажах отведено обширное пространство для отдыха.
Примерная цена подарка - 500 миллионов долларов.
Ранее в Мексике охранник самолета заснял "призрака" на видео во время ночного дежурства.
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