Серед постраждалих у ДТП в Польщі українців немає - про це повідомили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. Там зазначили, що усі 82 пасажири українського автобуса, що потрапив в аварію, цілі та неушкоджені.

Як відомо, поблизу міста Бохня зіткнулися одразу чотири легковики та рейсовий двоповерховий автобус, що їхав з України до Німеччини. Постраждали семеро людей, серед них - вагітна жінка та двоє дітей. Їх доправили до лікарні. Усі пасажири легковиків.