Автобус із українцями потрапив у Польщі в ДТП [ Редактировать ]
Серед постраждалих у ДТП в Польщі українців немає - про це повідомили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. Там зазначили, що усі 82 пасажири українського автобуса, що потрапив в аварію, цілі та неушкоджені.
Як відомо, поблизу міста Бохня зіткнулися одразу чотири легковики та рейсовий двоповерховий автобус, що їхав з України до Німеччини. Постраждали семеро людей, серед них - вагітна жінка та двоє дітей. Їх доправили до лікарні. Усі пасажири легковиків.
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