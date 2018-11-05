Десять тисяч факелів освітили рів перед Лондонським Тауером - їх запалили волонтери на честь сторіччя від закінчення Першої світової війни.

Акція триватиме до 11 листопада - саме цього дня 1918 року між країнами Антанти і Четвертного союзу було підписано перемир'я, яке й ознаменувало завершення 4 річної кривавої бійні.

Нагадаємо, Перша світова забрала життя 17 мільйонів людей: військових і цивільних. Велика Британія втратила у ній понад мільйон солдатів.