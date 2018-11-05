У Лондоні відсвяткували 100-річчя закінчення Першої світової війни [ Редактировать ]
Десять тисяч факелів освітили рів перед Лондонським Тауером - їх запалили волонтери на честь сторіччя від закінчення Першої світової війни.
Акція триватиме до 11 листопада - саме цього дня 1918 року між країнами Антанти і Четвертного союзу було підписано перемир'я, яке й ознаменувало завершення 4 річної кривавої бійні.
Нагадаємо, Перша світова забрала життя 17 мільйонів людей: військових і цивільних. Велика Британія втратила у ній понад мільйон солдатів.
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