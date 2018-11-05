Понад 50 тисяч людей бігли вулицями Нью-Йорка. Там відбувся один із наймасштабніших у світі марафонів.

Стартували на острові Стейтен-Айленд, перетнули усі райони міста та фінішували на Мангеттені в Центральному парку. Окрім бігунів, змагалися також люди на візках.

Нагорода за перше місце 100 тисяч доларів.