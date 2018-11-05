У Нью-Йорку пройшов найбільший в світі марафон [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч людей бігли вулицями Нью-Йорка. Там відбувся один із наймасштабніших у світі марафонів.
Стартували на острові Стейтен-Айленд, перетнули усі райони міста та фінішували на Мангеттені в Центральному парку. Окрім бігунів, змагалися також люди на візках.
Нагорода за перше місце 100 тисяч доларів.
по теме
У середмісті Нью-Йорка працює найстаріша відьомська крамничка
Ніч, коли відчиняється пекельна брама й уся нечисть виходить із потойбіччя. Ніч, коли можна перевтілитися в будь-якого персонажа. Усе це про Геловін. Напередодні свята неабияк зростає популярність усіляких відьомських крамничок. Одна з них у середмісті Нью-Йорка успішно працює вже 36 років
У Нью-Йорку працює найстаріша відьомська крамничка
Ніч, коли відчиняється пекельна брама й уся нечисть виходить із потойбіччя. Ніч, коли можна перевтілитися в будь-якого персонажа. Усе це про Геловін, який припав на сьогодні
Warner Center у Нью-Йорку евакуювали через загрозу вибуху
Поліція вдруге за тиждень евакуювала Warner Center у Нью-Йорку, де розташований телеканал CNN
У Нью-Йорку відкрили інтерактивний музей піци
Коли у Європі зникне пластиковий посуд, чому Меґан Маркл знадобилась евакуація, і навіщо американці створюють "Титанік-2"? - про це та інше - у нашому огляді
Женщина объелась блинами и умерла
В США на соревновании по поеданию блинов погибла Кэйтлин Нельсон.