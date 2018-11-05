Граждан Украины нет среди пострадавших 4 ноября в ДТП возле города Бохня на юге Польши.

Польские СМИ называли автобус украинским, после чего в МИД Украины опровергли эту информацию:

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от города Бохня", - сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Как сообщалось, 4 ноября на автостраде А4 вблизи польского города Бохня произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса. "Польское радио" сообщило тогда, что автобус прибыл из Украины.