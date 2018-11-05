Регулярное употребление орехов может снизить риск преждевременной смерти из-за проблем с сердцем. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии после многолетних изысканий, пишет " Здоровье и Красота".

Исследователи наблюдали за 61 000 человек в возрасте от 45 до 83 лет на протяжении 17 лет. Специалисты анализировали их образ жизни и рацион, отслеживали состояние сердечно-сосудистой системы. В случае смерти добровольца эксперимента выяснялась ее причина. В ходе научного изыскания специалисты зарегистрировали более 4980 сердечных приступа, в 917 случаях приведших к трагическим последствиям, выявили 3160 пациентов с сердечной недостаточностью, в 7550 случаях наблюдалась фибрилляция предсердий, зафиксировано примерно 980 аневризмы брюшной аорты, а также больше 540 случаев геморрагического и около 3780 ишемического инсульта головного мозга.

Изучая пищевое поведение респондентов и продолжительность их жизни, ученые смогли выяснить одну характерную особенность. Как оказалось, орехи существенно снижают риск развития различных недугов сердечно-сосудистой системы и предотвращающий преждевременную смертность. В среднем, как показало исследование, употребление одной-трех порций орехов в месяц снижает риск аритмии на 3%, одной-двух порций в неделю – на 12%, а трех за этот же период – на 18%.

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