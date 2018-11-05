В Харьковской области на трехлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упал телевизор. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции.

"2 ноября в дежурную часть Коломакского отделения полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что в Валковскую больницу была доставлена ​​трехлетняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом кости носа и гематомой лба", - заявили в полиции.

По словам отца девочки, он включил ребенку телевизор, а сам пошел в другую комнату. На сегодня состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. С родителями пострадавшего ребенка полицейские провели профилактическую беседу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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