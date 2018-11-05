В США молодожены разбились на вертолете сразу после церемонии бракосочетания. Трагедия произошла в штате Техас во время празднования, передает телеканал ABC13.

Вертолет разбился в 15 милях от семейного ранчо, где праздновалась свадьба. Кроме молодой пары погиб также пилот. Жених с невестой погибли спустя полтора часа после бракосочетания. Вертолет потерпел крушение к северо-западу от города Ювальде.

Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения вертолета.

Ранее мужчина повесился во время свадьбы.