Молодожены трагически погибли после свадьбы [ Редактировать ]
В США молодожены разбились на вертолете сразу после церемонии бракосочетания. Трагедия произошла в штате Техас во время празднования, передает телеканал ABC13.
Вертолет разбился в 15 милях от семейного ранчо, где праздновалась свадьба. Кроме молодой пары погиб также пилот. Жених с невестой погибли спустя полтора часа после бракосочетания. Вертолет потерпел крушение к северо-западу от города Ювальде.
Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения вертолета.
Ранее мужчина повесился во время свадьбы.
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