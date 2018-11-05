В США грузовик въехал в толпу скаутов, которые убирали мусор вдоль дороги. Трагедия произошла в Висконсине, передает CNN.

Фура насмерть сбила троих девочек и женщину, которые добровольно собирали мусор. Еще один ребенок находится в критическом состоянии. Водитель изначально скрылся, однако потом вернулся на место происшествия.

Движение скаутов США выразило свои соболезнования, а в департаменте полиции отметили, что инцидент стал шоком для всей местной общины.

Ранее в Киеве произошло страшное ДТП из-за собаки.