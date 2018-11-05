В Казахстане в возрасте 34 лет скончался известный каскадер и циркач Касым Жумагужин, который снялся в картине "47 ронинов" с Киану Ривзом, голливудском блокбастере "Неудержимые 2", звездами которого были Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Чак Норрис, и еще в более чем 20-ти картинах.

3 ноября каскадер принимал участие в хэллоуинской программе одного из ночных клубов Алма-Аты и изображал мумию, подвешенную к потолку, рассказывает местное издание tengrinews.kz.

Перед началом шоу Касым Жумагужин и его команда проверили оборудование. Артист сказал, что его ничего не беспокоит и он комфортно себя чувствует в подвешенном состоянии.

Спустя 15 минут артист почувствовал себя плохо. Касыма спустили с высоты, вывели на улицу подышать свежим воздухом и вызвали скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти жизнь Жумагужина: причиной смерти стал инфаркт.

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