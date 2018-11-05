Житель Минска отрезал себе палец и бросил его в консультанта из-за отказа продать в смартфон в кредит. Инцидент произошел в торговом центре на улице Кальварийской, сообщает "Деловая Столица" .

Неработающий минчанин обратился к консультанту салона связи с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Девушка сообщила, что у него не погашены долги за пользование мобильными услугами компании.После этого, 40-летний мужчина направился в зал продуктового магазина. Он открыл запечатанный кухонный нож и нанес удар ножом по мизинцу. Он вернулся в салон связи, где бросил его в лицо консультанту, которая отказала ему в кредите.

Оперативникам мужчина пояснил, что этим он отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула, так как если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долги бы и не погашал. После прибытия медиков выяснилось, что минчанин находился в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что он недавно вышел из тюрьмы.

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