"Залізний вовк - 2018": у Литві розпочалися масштабні військові навчання [ Редактировать ]
У Литві розпочалися масштабні військові навчання "Залізний вовк -2018". Участь у них беруть 3 тисячі 500 армійців із 14 країн світу - Німеччини, Бельгії, Чехії, Нідерландів, Норвегії, Великої Британії, Естонії, Італії, США, Канади, Словенії, а також України.
Протягом двох тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин. Тому цьогоріч вишкіл триватиме не лише на армійських полігонах, а й у цивільних районах країни.
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