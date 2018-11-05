У Литві розпочалися масштабні військові навчання "Залізний вовк -2018". Участь у них беруть 3 тисячі 500 армійців із 14 країн світу - Німеччини, Бельгії, Чехії, Нідерландів, Норвегії, Великої Британії, Естонії, Італії, США, Канади, Словенії, а також України.

Протягом двох тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин. Тому цьогоріч вишкіл триватиме не лише на армійських полігонах, а й у цивільних районах країни.