На Донбассе боевики роют траншеи между жилыми домами [ Редактировать ]
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые траншеи боевиков между жилыми домами на Донбассе.
"В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил один ББМ (неустановленного типа) и одну зенитную установку (ЗУ‑23) возле н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска), а также новые траншеи (протяженностью 50 метров) с северо-востока на юго-запад между жилыми домами в Желтом (не зафиксированы по данным воздушного наблюдения по состоянию на 9 октября 2018 года)", - сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Уточняется, что 2 ноября команда миссии видела один БТР-70 возле Заиченко, что 26 километрах к северо-востоку от Мариуполя и 11 МТ-ЛБ (на трех из них были установлены зенитные установки (ЗУ-23-2) возле Первомайска, что в 58 километрах к западу от Луганска.
Напомним, ночью 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.
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