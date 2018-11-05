Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые траншеи боевиков между жилыми домами на Донбассе.

"В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил один ББМ (неустановленного типа) и одну зенитную установку (ЗУ‑23) возле н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска), а также новые траншеи (протяженностью 50 метров) с северо-востока на юго-запад между жилыми домами в Желтом (не зафиксированы по данным воздушного наблюдения по состоянию на 9 октября 2018 года)", - сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Уточняется, что 2 ноября команда миссии видела один БТР-70 возле Заиченко, что 26 километрах к северо-востоку от Мариуполя и 11 МТ-ЛБ (на трех из них были установлены зенитные установки (ЗУ-23-2) возле Первомайска, что в 58 километрах к западу от Луганска.

Напомним, ночью 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.