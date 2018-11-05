Сотні юнаків та дівчат з різних регіонів України з'їхалися цими вихідними до Хмельницької академії Держприкордонслужби на день відкритих дверей. Що побачили потенційні абітурієнти у єдиному в Україні ВИШі прикордонного відомства - знають наші кореспонденти.

Микита Деркач із Запоріжжя. Хлопець навчається у військовому ліцеї. До академії приїхав, щоб більше дізнатися про ВИШ, до якого влітку збирається вступати.

"Хочу поступати на факультет безпеки державного кордону. Хочу стати захисником вітчизни, здобувати освіту і навчатися в подальшому військовій справі", - говорить Микита Деркач, вихованець Запорізького військового ліцею.

У невеликій залі прикордонники облаштували міні-пропускний пункт. Показали, як на кордоні працюють з документами, якими пристроями перевіряють паспорти і беруть відбитки пальців. А ще розказали про нове обладнання для виявлення радіоактивних та отруйних речовин.

"Він реагує миттєво на появу радіації, і за дуже короткий період прикордонник може встановити не лише рівень радіації, а ще й ідентифікувати радіонуклід, який випромінює саме цю радіацію", - показує Сергій Синкевич, викладач Хмельницької Національної академії Держприкордонної служби.

Серед зброї охоронців кордону - гвинтівки, автомати, кулемети та міномети.

"Магазин набивається патронами, вставляється в рукоятку, досилається до фіксації. Якщо би заміна йшла магазину - знімаємо затворні затримки і патрон зразу автоматично надсилається до патронника. Пістолет споряджений,заряджений бойовим патроном і придатний до стрільби".

Після військової техніки, гостям продемонстрували роботу офіцерів-кінологів. Лише за кілька секунд ось ця вівчарка знаходить сховані в ящиках наркотики.

Викладач каже, - працюють за останніми методиками. Відчувши небезпечну речовину, - пес завмирає.

"Це робиться для того, якщо є вибухівка - вона може спрацювати на голос, на царапання. А так, собака завмирає і показує, що в тому місці є наркотичні речовини", - розповідає Володимир Боярський, викладач Хмельницької Національної академії Держприкордонної служби.

А на останок прикордонники влаштували показовий парад на плацу академії.

"Я бачив як відпрацьовують, але такого виконання ще не бачив. Буду поступати", - говорить Андрій Куценко,вихованець Тульчинського військового ліцею.