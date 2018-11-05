Посол Британии отреагировала на смерть Гандзюк [ Редактировать ]
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что виновные в нападении и смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.
"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она боролась со своими ужасными ранами с мужеством и достоинством. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала она в Twitter.
Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 ноября 2018 г.
С такими же заявлениями уже выступили официальные представители ЕС и США.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.
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