Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что виновные в нападении и смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она боролась со своими ужасными ранами с мужеством и достоинством. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала она в Twitter.

Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 ноября 2018 г.

С такими же заявлениями уже выступили официальные представители ЕС и США.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.