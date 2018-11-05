У Єгипті пропонують заборонити носити хіджаб у громадських місцях - з такою ініціативою виступають у парламенті.

Відмовитися від традиційного мусульманського вбрання, яке повністю закриває обличчя жінки, закликають з міркувань безпеки. За порушення хочуть карати штрафом на 1000 єгипетських фунтів - це приблизно 56 доларів.

Місяць тому схожий закон набув чинності в Алжирі. Ховати обличчя під хіджабом в людних місцях заборонено також у багатьох країнах Європи.