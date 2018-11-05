4 ноября в Испании в Бильбао прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Award, на которой собрались самые популярные артисты.

На красную дорожку вышли, в частности, Ники Минаж, Биби Рекса, Little Mix, Линдси Лохан, Холзи и многие другие звезды шоу-бизнеса.

К мероприятиям такого рода, знаменитости готовятся очень тщательно, в особенности если речь заходит о наряде.

Ранее в Киеве представили наряды для украинской участницы "Мисс Мира 2018".