MTV Europe Music Awards: лучшие наряды звезд [ Редактировать ]
4 ноября в Испании в Бильбао прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Award, на которой собрались самые популярные артисты.
На красную дорожку вышли, в частности, Ники Минаж, Биби Рекса, Little Mix, Линдси Лохан, Холзи и многие другие звезды шоу-бизнеса.
К мероприятиям такого рода, знаменитости готовятся очень тщательно, в особенности если речь заходит о наряде.
Ранее в Киеве представили наряды для украинской участницы "Мисс Мира 2018".
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