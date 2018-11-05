Убийство Гандзюк будет расследовать СБУ [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины будет расследовать дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся 4 ноября.
"Сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 5 ноября.
Уточняется, что Национальная полиция Украины выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках дела, открытого по факту убийства Гандзюк.
"В пределах полномочий Национальная полиция Украина допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человек. Закончилось следствие по 5-ти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления", - говорится в сообщении.
В МВД уверены, что "это позволит следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания".
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.
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