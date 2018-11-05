Служба безопасности Украины будет расследовать дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся 4 ноября.

"Сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 5 ноября.

Уточняется, что Национальная полиция Украины выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках дела, открытого по факту убийства Гандзюк.

"В пределах полномочий Национальная полиция Украина допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человек. Закончилось следствие по 5-ти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления", - говорится в сообщении.

В МВД уверены, что "это позволит следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания".

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.