Команда ученых из австралийского Университета Картин во главе с Марцином Соколовским обнаружили, что FRB (быстрые радиовсплески, происходящие в космосе) не наблюдаются на низких частотах.

Исследователи направили на один и тот же участок неба два телескопа: MWA и CSIRO Australian SKA Pathfinder (ASKAP). Последний был использован для обнаружения десятков сигналов из глубокого космоса. Но в то время, как ASKAP обнаруживал новые FRB, другой телескоп не замечал ничего, передает newsweek.com.

"Когда ASPAP видит эти чрезвычайно яркие события, а MWA - нет, это говорит нам о том, что происходит нечто действительно неожиданное. Или быстрые радио-вспышки не транслируются на низких частотах, или эти сигналы блокируют на пути к Земле", - сказал Соколовский.

Первые быстрые радио-вспышки, которые поступают от неизвестного источника в глубоком космосе, впервые были обнаружены в 2007 году. С того времени еще несколько десятков подобных сигналов были задокументированы.

Ученые уверяют, что вспышки исходят от событий, которые сопровождаются выбросом большого количества энергии. Поскольку сигналы длятся несколько миллисекунд, выявить точный источник их происхождения очень трудно.

При этом ученые смогли отследить один FRB-сигнал и обнаружить, что он поступает из карликовой галактики за три миллиарда световых лет от Земли. Это был не обычный сигнал, поскольку он повторялся. Это позволило ученым отследить его и попытаться определить его источник. Все другие FRB оказались одноразовыми событиями, что делает их исследование чрезвычайно трудным.

Тем временем по космосу несется "Пожиратель планет".