Доллар в обменниках снова "просел". Фото: podrobnosti.ua

5 ноября средний курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков упал на 3-4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, средний курс покупки упал на 3,83 копейки до 27,9393 гривны, а средний курс продажи упал на 3,47 коп - до 28,2287 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 28,05 гривны, минимальный курс продажи - 28,06 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро упал на 5,70 копейки и составляет 31,7763 гривны, средний курс продажи упал на 3,73 копейки до 32,3253 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32 гривны, купить дешевле - за 32,15 гривны за евро.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 копейки до 3,841 гривны. Средний курс продажи вырос на 0,3 копейки и составляет 4,350 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,17 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена валют в обменных пунктах 5 ноября. Табл.: "Ліга.Финансы".

При этом НБУ на 5 ноября установил официальный курс на уровне 28,13 гривны за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.