Часто людям, даже тем, у кого нет лишнего веса, быть довольными своей фигурой мешает так называемая "апельсиновая корка" на бедрах и ягодицах - целлюлит. Что именно он из себя представляет и как с ним бороться рассказывает Beauty HUB.

Целлюлит - это структурные изменения в подкожном слое, ведущие к микроциркуляции и лимфатического оттока. Основной причиной возникновения целлюлита является нарушение кровоснабжения, что ведет к "голоданию" клеток нашего организма, которые, в свою очередь, накапливают жир с токсинами и другими вредными веществами.

Основные факторы, влияющие на возникновение целлюлита:

- генетическая предрасположенность к большему количеству жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке;

- недостаточное потребление воды;

- пищевые привычки: алкоголь, кофеин, мучное, майонез, копчености и пр.;

- замедленный метаболизм;

- диеты;

- недостаток физической активности;

- дисбаланс гормонов и нарушения функции щитовидной железы.

В борьбе с целлюлитом не ждите мгновенных чудес. Работайте над собой, правильно питайтесь, дружите со спортом, избавляйтесь от стресса, балуйте себя массажем и различными спа-процедурами – только так вы добьетесь поставленной цели и существенно минимизируете проявления целлюлита.

8 верных способов избавиться от целлюлита

1. Употребляйте лицетин в виде добавки к пище. Он препятствует неправильному распределению жира в клетках. Не зря лицетин называют печкой, в которой сгорает жир.

2. Ежедневно в качестве правильного источника жиров съедайте половину авокадо и две столовые ложки оливкового масла.

3. Прием 30-и капель настойки боярышника два раза в день поддержит печень и поможет убрать лишние жиры.

4. Ежедневно круговыми движениями втирайте в проблемные места оливковое или кокосовое масло в сочетании с эфирными маслами. Обратите внимание на хвойные масла, масло красного перца, розмарина, эвкалипта, грейпфрута, апельсина. Масла выводят шлаки и токсины из кожи, а также стимулируют отток избыточной жидкости.

5. Следите за здоровьем и не заставляйте свой организм защищать вас от вечных болезней, строя жировые слои, создавая воспаления и производя целлюлит.

6. Проводите хотя бы 15 минут в день на солнце, не пренебрегайте солнечной дозой витамина Д и обязательно употребляйте свежие органические продукты в достаточном количестве.

7. Делайте массаж сухой щеткой с жесткими щетинками из австралийского кактуса.

8. Больше двигайтесь. Полюбите долгие прогулки, велосипед, зумбу. Растягивайте мышцы и делайте 20-минутную зарядку каждый день. Забудьте про лифт и эскалатор, не ленитесь и всегда поднимайтесь по лестницам.

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