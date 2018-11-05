Как избавиться от целлюлита [ Редактировать ]
Часто людям, даже тем, у кого нет лишнего веса, быть довольными своей фигурой мешает так называемая "апельсиновая корка" на бедрах и ягодицах - целлюлит. Что именно он из себя представляет и как с ним бороться рассказывает Beauty HUB.
Целлюлит - это структурные изменения в подкожном слое, ведущие к микроциркуляции и лимфатического оттока. Основной причиной возникновения целлюлита является нарушение кровоснабжения, что ведет к "голоданию" клеток нашего организма, которые, в свою очередь, накапливают жир с токсинами и другими вредными веществами.
Основные факторы, влияющие на возникновение целлюлита:
- генетическая предрасположенность к большему количеству жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке;
- недостаточное потребление воды;
- пищевые привычки: алкоголь, кофеин, мучное, майонез, копчености и пр.;
- замедленный метаболизм;
- диеты;
- недостаток физической активности;
- дисбаланс гормонов и нарушения функции щитовидной железы.
В борьбе с целлюлитом не ждите мгновенных чудес. Работайте над собой, правильно питайтесь, дружите со спортом, избавляйтесь от стресса, балуйте себя массажем и различными спа-процедурами – только так вы добьетесь поставленной цели и существенно минимизируете проявления целлюлита.
8 верных способов избавиться от целлюлита
1. Употребляйте лицетин в виде добавки к пище. Он препятствует неправильному распределению жира в клетках. Не зря лицетин называют печкой, в которой сгорает жир.
2. Ежедневно в качестве правильного источника жиров съедайте половину авокадо и две столовые ложки оливкового масла.
3. Прием 30-и капель настойки боярышника два раза в день поддержит печень и поможет убрать лишние жиры.
4. Ежедневно круговыми движениями втирайте в проблемные места оливковое или кокосовое масло в сочетании с эфирными маслами. Обратите внимание на хвойные масла, масло красного перца, розмарина, эвкалипта, грейпфрута, апельсина. Масла выводят шлаки и токсины из кожи, а также стимулируют отток избыточной жидкости.
5. Следите за здоровьем и не заставляйте свой организм защищать вас от вечных болезней, строя жировые слои, создавая воспаления и производя целлюлит.
6. Проводите хотя бы 15 минут в день на солнце, не пренебрегайте солнечной дозой витамина Д и обязательно употребляйте свежие органические продукты в достаточном количестве.
7. Делайте массаж сухой щеткой с жесткими щетинками из австралийского кактуса.
8. Больше двигайтесь. Полюбите долгие прогулки, велосипед, зумбу. Растягивайте мышцы и делайте 20-минутную зарядку каждый день. Забудьте про лифт и эскалатор, не ленитесь и всегда поднимайтесь по лестницам.
Ранее мы писали о продуктах, которые вызывают целлюлит
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