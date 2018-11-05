Украинку Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению в Малайзии за попытку ввоза в страну кокаина три года назад.

Девушка, которой сейчас 24 года, была задержана в аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года, по подозрению в транспортировке 1,5 килограмма кокаина, сообщает New Straits Times.

На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь. Позже Клавдия была оправдана и выпущена из-под стражи, но сторона обвинения подала апелляцию, и суд вызвал Лопаткину на новое слушание.

Судья отметил, что у подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг.

"Она не воспользовалась шансом посмотреть внутрь сумок, в которых, по ее заявлению, были шоколадные конфеты", - заявил он.

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