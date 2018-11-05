Мать напоила ребенка "вином" и оказалась под угрозой смерти [ Редактировать ]
В Шотландии после публикации юмористического видео женщина начала получать угрозы смерти. В видео она якобы напоила своего грудного ребенка вином. Об этом сообщает The Sun.
Изначально женщина выложила ролик на Snapchat. На видео можно было увидеть, как мать сидит на стуле рядом с маленькой девочкой в подгузнике. Героиня протягивает ребенку бутылку вина, а тот хватает ее двумя руками и начинает жадно пить.
Один из подписчиков шотландки сохранил видео и опубликовал его на Facebook, где ролик набрал вирусную популярность: его посмотрели более 700 тысяч человек. Многие пользователи моментально раскритиковали женщину, назвав ее "грязной мерзкой стервой". Другие начали присылать ей угрозы.
Спустя некоторое время героиня связалась с журналистами и рассказала, что сняла постановочный ролик. "Это была шутка. В бутылке не вино. Видео разместили на Facebook, и теперь мне угрожают смертью. Я боюсь выходить из квартиры. Я боюсь за жизнь своих детей", - рассказала испуганная шотландка.
Женщина также заявила, что связалась с опубликовавшим видео человеком и попросила удалить ролик, однако тот наотрез отказался.
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