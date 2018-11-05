В Днепре мужчина избил охранника "Сильпо" за то, что тот не дал ему купить алкоголь после полуночи. Инцидент произошел на Вокзальной площади, сообщает "Информатор".

Как известно, продажа алкоголя после 22:00 в Днепре запрещена. Однако жителя это не смутило и он решил все таки добиться своего. Мужчина взял бутылку коньяка с полки магазина и уже хотел рассчитаться, однако на кассе ему напомнили о запрете. Недолго думая, хулиган открыл бутылку и практически сделал первый глоток, как мужчину остановил охранник.

Действия сотрудника супермаркета привели мужчину в ярость и он набросился на него с кулаками. Безнаказанным молодой человек не ушел - го задержали сотрудники патрульной полиции и доставили в Днепровское отделение полиции. За свою выходку дебошир получил протокол по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство.

Ранее охранники магазина избили покупателя, который попросил вытереть пол.