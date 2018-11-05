Елизавета II оказала Меган Маркл великую честь [ Редактировать ]
Королева Великобритания Елизавета II оказала Меган Маркл и ее матери честь, которой никогда не удостаивались родные Кейт Миддлтон.
Ее Величество пригласила 62-летнюю мать Меган Дорию Рэгленд провести Рождество вместе с членами королевской семьи в Сандрингеме - частной усадьбе Виндзорской династии в Норфолке, где Елизавета и ее близкие традиционно встречают Рождество и Новый год, пишет издание Daily Mail.
Этот случай абсолютно беспрецедентный: даже теща и тесть принца Уильяма, принимающие непосредственное участие в воспитании троих его детей, никогда не входили в узкий семейный круг, который определила для себя Елизавета.
Члены семьи Кейт Миддлтон присоединялись к королевской семье на утренней рождественской службе в сандрингемской церкви, но они останавливались не в королевском дворце, а в Анмер-холле - расположенной поблизости норфолкской резиденции Кейт и Уильяма и не присутствовали на королевском обеде.
"Это знак уважения королевы к Меган. И признание того факта, что у нее нет никаких родственников в этой стране - в отличие от Кейт, которая имеет поддержку своей семьи", - прокомментировал изданию источник.
Ранее стало известно, что королеву Елизавету II выселяют из Букингемского дворца.
по теме
Здоровье Меган Маркл страдает от замужества
Поклонники заметили изъяны на ногах герцогини Сассекской Меган
Віндзорський замок відкрив виставку до свого тисячоліття
Роздивитися ближче весільну сукню Меган Маркл тепер зможе кожен. Віндзорський замок відкрив виставку, присвячену своєму тисячоліттю
Меган Маркл оконфузилась на встрече с принцессой (фото)
Беременная Меган Маркл прибыла в столицу Тонга Нукуалофу с мужем принцем Гарри во время 16-дневного королевского тура
Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на первістка
Поповнення у королівській родині. Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на первістка. Малюк має народитися наприкінці квітня. Який титул отримає новонароджена дитина та як почувається вагітна герцогиня
Принц Гаррі та його дружина Меган чекають на первістка
У повідомленні йдеться, що монарше подружжя дуже цінує підтримку, яку надали люди зі всього світу, і раде поділитися з усіма - щасливою новиною