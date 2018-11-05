Королева Великобритания Елизавета II оказала Меган Маркл и ее матери честь, которой никогда не удостаивались родные Кейт Миддлтон.

Ее Величество пригласила 62-летнюю мать Меган Дорию Рэгленд провести Рождество вместе с членами королевской семьи в Сандрингеме - частной усадьбе Виндзорской династии в Норфолке, где Елизавета и ее близкие традиционно встречают Рождество и Новый год, пишет издание Daily Mail.

Этот случай абсолютно беспрецедентный: даже теща и тесть принца Уильяма, принимающие непосредственное участие в воспитании троих его детей, никогда не входили в узкий семейный круг, который определила для себя Елизавета.

Члены семьи Кейт Миддлтон присоединялись к королевской семье на утренней рождественской службе в сандрингемской церкви, но они останавливались не в королевском дворце, а в Анмер-холле - расположенной поблизости норфолкской резиденции Кейт и Уильяма и не присутствовали на королевском обеде.

"Это знак уважения королевы к Меган. И признание того факта, что у нее нет никаких родственников в этой стране - в отличие от Кейт, которая имеет поддержку своей семьи", - прокомментировал изданию источник.

Ранее стало известно, что королеву Елизавету II выселяют из Букингемского дворца.