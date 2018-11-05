В последнее время слово "детокс" встречается все чаще. Тем не менее, многие все еще не знают, как правильно очистить организм, при этом не навредив ни своему здоровью, ни внешнему виду. Полезную информацию об этом публикует BeautyHUB.

Часто после детокса возвращаются все сброшенные килограммы, а иногда еще и лишние появляются. Это значит, что обычный рацион включает большое количество вредной еды. Чтобы очищение приносило пользу, нужно пересмотреть свои пищевые привычки, а детокс как раз и поможет найти скрытые проблемы в питании.

"Я абсолютно убеждена, что идеальной диеты, которая подошла бы каждому, не существует. Поэтому я практикую индивидуальный подход, при котором учитываю различные факторы, начиная от самочувствия человека и заканчивая гастрономическими предпочтениями. Я считаю, что заниматься постоянным подсчетом калорий, белков и углеводов совсем нецелесообразно. Важно не то, насколько калорийный продукт, а то, из чего он состоит. Если написано, что он не содержит ГМО и химических добавок, это еще не значит, что его можно употреблять в пищу", - считает консультант по питанию и фитнесу Мирослава Ульянина.

У Мирославы есть 5 советов, чтобы детокс был полезен и не нанес вреда организму.

1. Состав продукта важнее калорий и жиров. Если в составе указаны белая мука, сахар и химические ингредиенты, то это еда не подходит для питания. Особенно, если на этикетке написано "обезжиренный" или "без сахара" - не попадайтесь на крючок. Читайте состав.

2. Важно, чтобы питание было чистым. Тогда клетки будут чистые, а значит смогут лучше усваивать необходимые питательные элементы. Токсины, как результат питания "мусором" - главный источник лишнего веса. Нью-йоркский диетолог Натали Роуз любит повторять: "Избавьтесь от токсинов - и вы избавитесь от лишнего веса".

3. Питание должно быть наполнено сырыми фруктами, овощами, зеленью и овощными соками и смузи. Овощные соки и смузи - это лучший источник витаминов и минералов, это первое (после стакана воды с лимоном), что нужно выпивать утром при ощущении голода. 50% ингредиентов сока должно состоять из зелени и зеленых овощей: сельдерея, огурцов, салата, шпината, темной зелени (укропа, петрушки, рукколы). Другая половина ингредиентов - овощи по вкусу (морковь, буряк, капуста, тыква). Если хотите добавить немного кислинки, выдавите пару капель лимона, остроты - добавьте немного имбиря. В свежевыжатый зеленый сок можно добавить такие суперфуды, как витграсс, спирулину, хлореллу - они дадут не только красивый изумрудный оттенок, но и дополнительную порцию пользы.

4. Зеленый сок лучше пить утром натощак, не запивайте им еду! Идеальный вариант - выпить сок, подождать 20-30 минут и тогда уже завтракать. Также важно выпивать сок сразу после того, как вы его приготовили. При контакте с воздухом энзимы (ферменты), которыми так богат сок, распадаются и погибают. Если сохраняете свежевыжатый сок в холодильнике, то делайте это в бутылках с вакуумными крышками, чтобы не проникал воздух.

5. Помните, что слишком сладкие соки, в которых баланс овощей и фруктов нарушен, принесут больше вреда, чем пользы, из-за повышения уровня сахара в крови.

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