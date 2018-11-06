Фото: twitter.com/WorldBoxingNews

Авторитетное американское издание BoxingScene.com назвало претендентов на звание "Боксер года", среди которых оказалось сразу двое украинцев - Александр Усик и Василий Ломаченко. Более того, на сегодняшний день именно Александр является лидером гонки. О шансах украинских спортсменов на получение престижной награды, а также их главных конкурентах, дальше в нашем материале.

Александр Усик (15-0, 11 КО)

Александр Усик / BoxingScene

Выступления украинского боксера в 2018 году заслуживают невероятно высокой оценки. Чего только стоит победа Усика во Всемирной суперсерии бокса (WBSS), позволившая ему стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но больше всех поразило и продолжает поражать то, что украинец уверенно бьет своих соперников на их же родине.

Нельзя сказать, что путь к заветному трофею оказался простым для украинского боксера. После избиения Марко Хука в сентября 2017 года Александр провел один из сложнейших поединков в карьере против Майриса Бриедиса. В тот вечер непобежденный латвиец изрядно попортил нервы всем без исключения, и разве что итоговый результат - победа украинца решением большинства судей - успокаивал последнего, доминирование которого сошло на "нет".

В финальном бою против россиянина Мурата Гассиева перед болельщикам и экспертами предстал совершенно другой Усик. Украинский боксер сменил тренера накануне встречи, что существенно повлияло на качество бокса в исполнении нашего спортсмена. Имея полное преимущество по ходу поединка, Александр хоть и не нокаутировал своего визави, но довел дело до логического завершения - более чем уверенная победа, посвященная "своим отцам".

При этом у украинца запланирован еще один бой против Тони Беллью. По мнению издания BoxingScene, если Усик возьмет верх над Беллью 10 ноября, то однозначно гарантирует себе победу в этой номинации. Теотетически, все предпосылки для этого есть, но как окажется на практике - ответ узнаем совсем скоро.

Василий Ломаченко (11-1, 9 КО)

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Приятной неожиданностью стало появление Василия Ломаченко в списке претендентов на награду. "Хай-тек" провел всего один поединок в 2018 году, однако тоже сумел отличиться.

12 мая состоялся дебют Василия в легком весе. Соперником украинца был чемпион мира по версиям WBA super и The Ring - венесуэлец Хорхе Линарес. Поединок складывался не наилучшим образом: на старте боя украинец получил травму плеча, а в 6-м раунде и вовсе отправился в первый нокдаун в профи-карьере, пропустив прямой удар в голову.

Если бы судьбу боя определяли баллы, неизвестно, одержал ли победу украинец. Однако до этого дело не дошло - в десятом раунде Василий отправил Линареса в нокаут и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории всего за 12 поединков, проведенных за 5 лет.

Позже легендарный боксер Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.

В 2018 году "хай-тек" проведет еще один поединок. Противником украинца будет пуэрто-риканский боксер Хосе Педраса (25-1, 12 КО), победа над которым позволит Ломаченко не только ярко вернуться в ринг после полугодичного перерыва, но и подарит все шансы стать лучшим боксером года.

Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО)

Деонтей Уайлдер / Gazette Review

Непобежденный американский боксер, имеющий самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе. В первых 32 профессиональных боях Уайлдер одержал победу нокаутом, причем ни один из поединков не продлился более четырех раундов. Устрашающая статистика, не так ли?

На самом деле американец за всю карьеру на профи-ринге так и выходил в ринг с равным по классу соперником, за что достаточно часто подвергается критике.

Стать чемпионом мира Деонтею удалось лишь на 33 поединок, к слову, единственный, который продлился все 12 раундов. Тогда американец победил единогласным решением судей Бермейна Стиверна. С тем же канадцем Уайлдер провел еще один бой, в 2017 году, только он был не столь успешным для претендента. Деонтей завершил поединок досрочно, отправив Стиверна трижды в нокдаун уже в первой трехминутке.

В этом году американец провел бой против кубинца Луиса Ортиса. Большая часть поединка проходила в конкурентной борьбе. В 7-м раунде Ортис был близок к досрочной победе, но Уайлдеру удалось выстоять. Уже в 10-м раунде за дело взялся американец, после серии сокрушительных ударов которого рефери остановил бой.

Уже в декабре Уайлдера ждет один из главных экзаменов в карьере - бой с Тайсоном Фьюри. Атлетизм и нокаутирующий удар американца или стойкость и опыт британца? Сказать можно только одно: победа над амбициозным Фьюри приблизит американца к завоеванию звания лучшего боксера года, однако в случае триумфа британца, в гонку может включиться и последний.

Энтони Джошуа (22-0, 21 КО)

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Непобежденный британский боксер по праву оказался в списке претендентов на награду. В 2018 году он провел два интереснейших поединка против достойных соперников - Джозефа Паркера и Александра Поветкина.

В первом случае британцу пришлось пройти всю дистанцию. Джошуа был активней Паркера, больше выбрасывал ударов и чаще попадал. Новозеландец старался отвечать, но его выпады разбивались о защиту британца. В итоге, Джошуа победил Паркера единогласным решением судей и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Во втором поединке британцу противостоял "русский витязь". Поединок проходил с переменным успехом. Стартовые раунды остались за Поветкиным, работающим силовыми ударами. Россиянин несколько раз хорошо потряс Джошуа и даже разбил ему нос, на что британец ответил рассечением брови оппоненту в четвертом раунде. Уже в 7-м раунде Энтони отправил Александра в тяжелый нокдаун, последний встал, но не выдержал добивания от титулованного боксера.

Наоя Иноуэ (17-0, 15 КО)

Фото: twitter.com/naoyainoue_410

Ввиду описанных выше обстоятельств и изобилия чемпионских боев 25-летний японский боксер практически не имеет шансов стать лучшим в этом году, однако через несколько лет у него все может получиться. Рассмотрим достижения зрелого не по годам спортсмена.

Уже в 20-летнем возрасте Иноуэ стал чемпионом мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Годом позднее Наое удалось покорить 2-й наилегчайший вес, став чемпионом в двух категориях за 8 поединков. Правда, уже в 2016 году украинец Василий Ломаченко побил этот рекорд (7 боев).

За 2018 год статистика противостояний у Наои не менее впечатляющая. Японский спортсмен нокаутировал Джейми Макдоннелла и Хуана Карлоса Паяно меньше, чем за две минуты, и за 16 боев на профи-ринге стал чемпионом мира в третьей весовой категории.