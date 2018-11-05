Ани Лорак ошарашила поклонников безвкусным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Не прошло и дня, как певица Ани Лорак вновь вызвала бурю критики со стороны своих поклонников. На этот раз фанаты исполнительницы сочли ее новый образ "безвкусным".
Артистка поделилась новым фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в длинном облегающем платье с объемными плечами и вырезами на талии.
Фото: Instagram
Однако многие пользователи посчитали, что в этом платье Ани Лорак выглядит мужеподобно.
"Вешалка старая", - отметил один из фанатов.
"Не очень красиво", - написал второй.
"Чучело широколяпое! Клоунская физиономия у нее!", - добавил третий.
Это платье делает плечи шире, как Шварцнеггер", - подчеркнул другой пользователь.
Ранее Ани Лорак шокировала поклонников "вульгарным" нарядом.
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