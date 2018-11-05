Кристиан Дагио, итальянский боксер, скончался от травм, полученных во время поединка с тайцем Доном Паруеангом. Об этом сообщает BoxingScene.

По информации издания, это произошло после боя за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета в весовой категории до 79,38 килограмма. Паруеанг отправил Дагио в нокаут в 12-м раунде, после чего итальянец потерял сознание и был доставлен в больницу таиландского города Рангисит. Несколько дней боксер провел в коме из-за тяжелой травмы мозга, а затем скончался.

49-летний Дагио на протяжении большей части карьеры выступал в Таиланде. В его активе 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также спортсмен участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.

Читайте также: мужчина избил охранника из-за бутылки коньяка