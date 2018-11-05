Во вселенной обнаружили одну из старейших звезд [ Редактировать ]
Астрономы обнаружили в Млечном пути одну из старейших звезд, возраст которой 13, 5 миллиардов лет, сообщает Science Alert.
Звезда имеет название 2MASS J18082002–5104378 , а ее главной особенностью является практически полное отсутствие металлов. Именно отсутствие металлов говорит о возрасте звезды. По словам ученых, на заре формирования Вселенной они почти отсутствовали, в то же время в составе более молодых светил они присутствуют.
По своим размерам звезда в десять раз уступает Солнцу. В настоящее время она излучает тусклый свет, а обнаружили ее случайно, во время изучения более яркого светила.
Ранее SpaceX отправила в космос Falcon 9.
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