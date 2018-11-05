Армия Украины попала в топ-10 в Европе [ Редактировать ]
Авторитетное издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе. Издание приводит данные рейтинга Global Firepower за 2018 год, который сравнивает небольшие страны с техническими преимуществами и их территориально больших, но несколько отставших соседей. Об этом сообщает "Корреспондент".
Также учитывался целый ряд факторов, таких как география, логистические возможности, природные ресурсы, промышленные возможности, а также многообразие вооружения и военных активов, развитость страны, количество живой силы и тому подобное.
Вооруженные силы Украины оказались на 10-м месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов.
При этом, издание насчитало в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (общее количество военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС.
На ступень выше Украины оказалась Греция с бюджетом 6,5 миллиардов долларов и 413,5 тысячами солдат. Хотя танков у балканской страны почти в два раза меньше, чем у Украины. Однако истребителей значительно больше – 189.
Самой сильной армией в Европе издание указало Россию. В тройке лидеров также оказались Франция и Великобритания, которые заняли второе и третье места соответственно.
С 4 по 8 место занимают армии Турции, Германии, Италии, Испании и Польши.
Согласно рейтингу, армия Украины оказалась сильнее, чем в 15 странах Европы: Чехии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Румынии, Беларуси, Дании, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Австрии, Словакии, Португалии и Бельгии.
Ранее мы писали о том, что армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.
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