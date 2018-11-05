На территории Яворовского полигона скончался 45-летний старший лейтенант. Трагедия произошла во Львовской области 4 ноября, сообщили в пресс-службе 24-ОМбр.

Отмечается, что Телегий Виктор Андреевич, предположительно скончался от острой сердечной недостаточности. Окончательную причину смерти установят медики.

Командование и личный состав выразил свои соболезнование близким и семье военного 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Ранее украинский военный подорвался на полигоне под Херсоном.