На Яворовском полигоне скончался военный [ Редактировать ]
На территории Яворовского полигона скончался 45-летний старший лейтенант. Трагедия произошла во Львовской области 4 ноября, сообщили в пресс-службе 24-ОМбр.
Отмечается, что Телегий Виктор Андреевич, предположительно скончался от острой сердечной недостаточности. Окончательную причину смерти установят медики.
Командование и личный состав выразил свои соболезнование близким и семье военного 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Ранее украинский военный подорвался на полигоне под Херсоном.
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