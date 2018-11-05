11 и 17 ноября жители Земли, включая украинцев, смогут дважды увидеть метеоритный дождь. Об этом сообщает Мirror.

По данным издания, в частности в первой половине месяца ожидается метеоритный дождь Тауриды. Его пик ожидается 11 ноября. Наиболее заметным это явление будет после полуночи.

Это будет метеоритный дождь с незначительным потоком метеоритов - примерно пять в час. При этом издание отмечает, что метеориты должны быть видны в небе по всему миру. Причем увидеть метеориты можно будет невооруженным глазом. Также издание советует для лучшего наблюдения за явлением отправиться за город, где мало искусственного освещения.

Кроме того, по данным National Geographic, на 17 ноября придется пик метеоритного потока Леониды. Издание советует дождаться позднего вечера 17-го и последующего раннего утра, чтобы стать свидетелем потока метеоритов Леониды. В течение 17-18 ноября это явление будет хорошо заметно и в Киеве, отмечает TimeAndDate.

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