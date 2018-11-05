В России рухнул мост, есть погибшие [ Редактировать ]
В российском Ханты-Мансийском автономном округе при обрушении моста два человека погибли и семь получили травмы . Об этом сообщает ТАСС.
"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал собеседник агентства в экстренных службах, добавив, что бригада занималась разборкой недействующего моста.
"Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и "КамАЗ", - сказал собеседник агентства.
Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое.
"Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска", - добавил он.
ЧП произошло в 30 км от райцентра.
Ранее мы сообщали, что был опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве школьницы
по теме
На Яворовском полигоне скончался военный
На территории Яворовского полигона случилась трагедия
Боксер умер после поражения в поединке
Происшествие случилось после боя за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета в весовой категории до 79,38 килограмма.
Авиакатастрофа в Индонезии: подробности трагедии
Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Индонезии
Грузовик въехал в группу детей, есть погибшие
Грузовик въехал в группу детей, которые убирали мусор вдоль дороги
В Харькове мужчина погиб в драке из-за собаки
Один из прохожих увидел собаку без намордника и сделал замечание