В российском Ханты-Мансийском автономном округе при обрушении моста два человека погибли и семь получили травмы . Об этом сообщает ТАСС.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал собеседник агентства в экстренных службах, добавив, что бригада занималась разборкой недействующего моста.

"Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и "КамАЗ", - сказал собеседник агентства.

Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое.

"Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска", - добавил он.

ЧП произошло в 30 км от райцентра.

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