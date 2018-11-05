В Луцке прогремели выстрелы: введен план "Перехват" [ Редактировать ]
В понедельник, 5 ноября, в Луцке на автомойке произошла стрельба. Погиб один человек, еще двое ранены. об этом сообщают "Волынские новости".
В пресс-службе полиции области сообщили, что ввели операцию по задержанию вооруженных преступников.
Инцидент произошел около 14:30 на улице Набережной.
Состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки.
Ранее мы писали о том, что возле Бессарабского рынка были слышны выстрелы.
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