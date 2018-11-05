Под Киевом девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой, сбил пьяный мужчина. Об этом сообщил пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

"В селе Роскошная Ставищенского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ 2108 сбил 10-летнюю девочку, которая вместе с мамой и 9-летней сестренкой переходила дорогу по пешеходному переходу центральной улицы села. В результате ДТП ребенок получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе проверки, водитель авто за рулем находился в нетрезвом состоянии. После наезда на пешехода виновник аварии скрылся с места происшествия, однако это не помешало полицейским оперативно разыскать его.

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок.

Полицейские оперативно установили марку авто нарушителя и разыскали водителя. Освидетельствование на содержание алкоголя показало, что 41-летний мужчина за рулем авто ВАЗ 2108 находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,9 промилле. В ходе опроса в содеянном водитель признался.

Пострадавший ребенок после предоставления ему медицинской помощи, был отпущен домой.

Авто нарушителя поместили на штрафплощадку.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в результате жуткого ДТП погибли 12 человек