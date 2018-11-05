В Италии, вблизи города Реджо-нель-Эмилия, осужденный за причастность к мафиозной структуре Франческо Амато захватил заложников в почтовом отделении. Об этом сообщает ANSA.

Вооруженный ножом мужчина отпустил всех клиентов отделения, но взял в заложники пятерых его сотрудников, включая женщину-директора. На место прибыла полиция, территорию оцепили.

С преступником начали вести переговоры. Примерно через час он отпустил женщину, ей стало плохо и ее передали медикам. Полиция рассматривает возможность отправки спецназа для освобождения заложников.

Отмечается, что Амато был в бегах с того момента как суд вынес ему приговор в масштабном судебном процессе против калабрийской мафиозной структуры, известной как «Ндрангета».

Его приговорили к 19 годам заключения, но он сумел скрыться от полиции. Всего в рамках процесса было вынесено 118 судебных приговоров.

Ранее мы писали о том, что Папа Римский призвал итальянских мафиози к раскаянию.