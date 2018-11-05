Есть много несложных способов улучшить свою память. Некоторыми из них делится flytothesky.ru

1. Медитация

Мы живем в мире, где на нас обрушивается огромное количество новостей, данных, фактов и цифр 24/7. К сожалению, наш мозг не может сохранять эффективность, поглощая такой объем информации.

Даже если вы считаете, что у вас хорошая память и вам легко дается многозадачность, вам стоит попробовать медитацию. Не забывайте, что медитация не подразумевает сидение в позе лотоса с закрытыми глазами. Вы можете просто погулять на природе. Это освободит и успокоит ваш разум, что улучшит когнитивные способности.

2. Высыпайтесь

Если вы лишаете себя сна или просто мало спите, то пора это исправить. Сон и память тесно связаны. Если ваша жизнь насыщенна, но вы регулярно недосыпаете, это негативно скажется на ваших когнитивных функциях.

Вам необходимо порядка 7-8 часов сна. Некоторые исследования утверждают, что человеку достаточно и 6 часов. Попробуйте каждый день получать необходимое количество сна. Уже спустя несколько дней вы заметите значительное улучшение памяти.

Поддерживать надлежащий цикл сна не так просто, особенно, если вышла новая серия любимого сериала. Однако если вы заботитесь о здоровье своего мозга, хотите улучшить краткосрочную и долгосрочную память, то вы обязаны спать рекомендуемое количество часов каждую ночь.

Несколько советов, которые помогут вам:

• ложитесь в одно и то же время (желательно до 10 вечера);

• не ешьте слишком поздно;

• в вашей спальне должно быть максимально темно;

• заведите ритуал перед сном (например, чтение книги или прослушивание классической музыки).

Сон - это важная часть вашей жизни. Пока вы спите, ваше тело восстанавливает энергию, а мозг обрабатывает полученную за день информацию.

3. Бросайте вызов своему мозгу

Когда вы в последний раз бросали своему мозгу вызов? Давно ли решали кроссворд, судоку, логические задачи? Отличный способ тренировать свой мозг - использовать приложения, предназначенные для этого. Они способны улучшить вашу концентрацию внимания, способность думать и решать нестандартные задачи, а также тренируют память. Таких приложений сотни.

Регулярные тренировки мозга укрепят нейронные связи и улучшат умственные способности. Попробуйте одно из приложений и убедитесь в этом сами.

4. Делайте больше перерывов

Как улучшить память, если все свое время вы проводите на работе? Держите неожиданный ответ: не работайте от рассвета до заката или следующего рассвета.Конечно, чтобы стать успешным и много зарабатывать, вам придется усердно поработать, однако это не подразумевает, что вы должны тратить каждую минуту бодрствования на работу.

Регулярные перерывы помогут сохранять вашу продуктивность и творческие способности. Новая информация усваивается именно в те моменты, когда вы отдыхаете. Люди, которым предстоит выучить большой объем информации, как правило, пытаются быстрее все изучить и запомнить, но расширенные учебные сессии лишь ухудшают вашу память. После определенного периода времени ваши когнитивные способности ослабевают.

Это можно сравнить с физическими упражнениями. Вряд ли вы бы стали на протяжении 4 часов интенсивно тренироваться, ведь вы прекрасно понимаете, что после этого результат будет незначителен, а ваше тело будет сильно измотано. Поэтому вы периодически будете отдыхать, чтобы дать вашим легким, сердцу и мышцам время на восстановление. То же самое и с мозгом. Если вы перегрузите его информацией, вы будете страдать от умственной усталости.

5. Изучайте новый язык

Изучение новых навыков даст вам импульс и цель, к которой вы должны стремиться. Ваш мозг любит учиться, поэтому вы должны пользоваться этим. Возможно, ваша работа слишком монотонна и не требует от вас интеллектуального развития, но это не значит, что вы не нуждаетесь в этом. Начните изучать новый язык. Причем это не обязательно иностранный язык, вы можете начать изучать какой-нибудь язык программирования. Это отличный способ поддерживать и развивать свои когнитивные функции.

6. Начните тренироваться

Если вы не тренируетесь на регулярной основе, то есть веская причина начать это делать: всего 20-30 минут физической активности в день улучшат вашу долговременную память. Во время тренировки улучшается кровообращение во всем теле, мозг снабжается большим количеством кислорода и питательных веществ. Мозг, который получает все необходимое, работает намного лучше.

Возможно, вы захотите оправдаться, сказав, что у вас нет свободного времени. Длительные тренировки можно заменить высокоинтенсивными интервальными тренировками. Проводятся они быстрее, а пользы приносят не меньше.

Пять способов, которые помогут вам стать более активным:

• запишитесь в спортзал;

• присоединитесь к спортивной команде (в вашем городе однозначно есть любители, которые собираются поиграть в волейбол, футбол, баскетбол или любой другой вид спорта);

• купите велосипед;

• займитесь пешим туризмом;

• танцуйте под любимую музыку.

7. Как улучшить память при помощи еды?

Слышали ли вы выражение "вы то, что вы едите"? Это касается и вашего мозга. Еда во многом определяет, как работает ваш мозг. Плохая диета вредит не только физическому, но и психическому здоровью.

Есть несколько продуктов, которые особенно полезны для памяти: черника, сельдерей и темный шоколад. Исключите из своего рациона полуфабрикаты и продукты, перегруженные сахаром. Они оказывают лишь негативное влияние на вашу память.

Продукты, которые помогут вам поддерживать свое ментальное здоровье:

• куркума - помогает в образовании новых клеток мозга;

• брокколи - защищает мозг от повреждений;

• орехи - улучшают память;

• зеленый чай - улучшает работу мозга, память и способность концентрировать внимание;

• рыбий жир - повышает умственный потенциал.

Эти семь способов помогут вам улучшить свою память. Вам не нужно сразу использовать их все. Попробуйте то, что больше всего вам нравится. Если вы серьезно настроены улучшить память, то выберите один вариант или несколько и начните прямо сейчас. Вы об этом не пожалеете.

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